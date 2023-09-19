(Бученкова) Анфиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бученкова) Анфиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бученкова (Белоногова) Нина Семёновна

Отец ребёнка: Бученков Семён Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бученков Леонид Семёнович

Отец ребёнка: Бученков Семён Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бученков Семён Семёнович

Смерть
Неизвестно

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