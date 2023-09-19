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Бученков Семён Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бученков Семён Фёдорович

Мать: (Бученкова) Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бученкова (Белоногова) Нина Семёновна

Мать ребёнка: (Бученкова) Анфиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бученков Леонид Семёнович

Мать ребёнка: (Бученкова) Анфиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бученкова) Анфиса

Смерть
Неизвестно

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