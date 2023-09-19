Бученков Семён Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бученков Семён Фёдорович
Мать: (Бученкова) Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бученкова (Белоногова) Нина Семёновна
Мать ребёнка: (Бученкова) Анфиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бученков Леонид Семёнович
Мать ребёнка: (Бученкова) Анфиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Бученкова) Анфиса
Смерть
Неизвестно