Летунова (Сонина) Федора Григорьевна
Место рожденияпос. Крюково, Кузьминковский с/с Чкаловская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1971
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сонин Григорий
Мать: Сонина ?
пос. Крюково, Кузьминковский с/с Чкаловская область
Рождение ребёнка
04.11.1937
Отец ребёнка: Летунов Игнат Гордеевич (Гардеевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Летунова Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Летунов Игнат Гордеевич (Гардеевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Летунова Анна Игнатьена
Отец ребёнка: Летунов Игнат Гордеевич (Гардеевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Летунов Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Летунов Игнат Гордеевич (Гардеевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литунов Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Летунов Игнат Гордеевич (Гардеевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Летунов Игнат Гордеевич (Гардеевич)
Смерть
1971
Домбаровка, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область