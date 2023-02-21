Летунова (Сонина) Федора Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летунова (Сонина) Федора Григорьевна

Место рождения

пос. Крюково, Кузьминковский с/с Чкаловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сонин Григорий

Мать: Сонина ?

пос. Крюково, Кузьминковский с/с Чкаловская область
Рождение ребёнка
04.11.1937

Сын: Летунов Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Летунов Игнат Гордеевич (Гардеевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Летунова Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Летунов Игнат Гордеевич (Гардеевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Летунова Анна Игнатьена

Отец ребёнка: Летунов Игнат Гордеевич (Гардеевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летунов Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Летунов Игнат Гордеевич (Гардеевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литунов Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Летунов Игнат Гордеевич (Гардеевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летунов Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Летунов Игнат Гордеевич (Гардеевич)

Смерть
1971
Домбаровка, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область
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