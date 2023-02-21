Летунов Игнат Гордеевич (Гардеевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летунов Игнат Гордеевич (Гардеевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Летуновский Гордей Николаевич

Мать: Летунова Пелагея

Рождение ребёнка
04.11.1937

Сын: Летунов Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: Летунова Федора Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Летунова Татьяна Игнатьевна

Мать ребёнка: Летунова Федора Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Летунова Анна Игнатьена

Мать ребёнка: Летунова Федора Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летунов Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Летунова Федора Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литунов Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Летунова Федора Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летунов Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Летунова Федора Григорьевна

Смерть
1944
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