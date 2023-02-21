Летунов Игнат Гордеевич (Гардеевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1944
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Летуновский Гордей Николаевич
Мать: Летунова Пелагея
Рождение ребёнка
04.11.1937
Мать ребёнка: Летунова Федора Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Летунова Татьяна Игнатьевна
Мать ребёнка: Летунова Федора Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Летунова Анна Игнатьена
Мать ребёнка: Летунова Федора Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Летунов Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Летунова Федора Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литунов Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Летунова Федора Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Летунова Федора Григорьевна
Смерть
1944