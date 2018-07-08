Летунов Петр Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1937
Дата смерти08.07.2018
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1937
Рождение ребёнка
26.05.1969
Малослободка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
08.07.2018