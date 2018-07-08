Летунов Петр Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летунов Петр Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1937

Дата смерти

08.07.2018

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1937

Отец: Летунов Игнат Гордеевич (Гардеевич)

Мать: Летунова Федора Григорьевна

Рождение ребёнка
26.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Летунова Валентина Александровна

Малослободка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Летунова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Летунова Валентина Александровна

Смерть
08.07.2018
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