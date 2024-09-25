Голубева (Градусова) Галина Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Градусова) Галина Владиславовна

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Место рождения

Салян, Сальянский уезд, Азербайджан

Дата рождения

17.04.1955

Дата смерти

25.09.2024

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1955

Отец: Градусов Владислав Викторович

Мать: Градусова Екатерина Ивановна

Салян, Сальянский уезд, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапушинский Валерий Леонидович

Бракосочетание
1979

Муж: Голубев Анатолий

Волга, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.04.1980

Дочь: Малеева Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Голубев Анатолий

Ярославская область, Некоузский район, посёлок Волга
Развод
1983

Муж: Голубев Анатолий

Волга, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1985

Муж: Лапушинский Валерий Леонидович

Волга, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.07.1985

Дочь: Лапушинская Полина Валерьевна

Отец ребёнка: Лапушинский Валерий Леонидович

Волга, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.06.1987

Сын: Лапушинский Антон Валерьевич

Отец ребёнка: Лапушинский Валерий Леонидович

Волга, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.11.2004

Дочь: Смирнова Виктория

Отец ребёнка: не указан

Волга, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Под опекой
Рождение ребёнка
14.12.2004

Дочь: Горушкина Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Волга, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Под опекой
Смерть
25.09.2024
Волга, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

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