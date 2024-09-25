Голубева (Градусова) Галина Владиславовна
Место рождения
Дата рождения17.04.1955
Дата смерти25.09.2024
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1979
Муж: Голубев Анатолий
Рождение ребёнка
08.04.1980
Дочь: Малеева Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Голубев Анатолий
Ярославская область, Некоузский район, посёлок Волга
Развод
1983
Муж: Голубев Анатолий
Бракосочетание
1985
Рождение ребёнка
24.07.1985
Дочь: Лапушинская Полина Валерьевна
Отец ребёнка: Лапушинский Валерий Леонидович
Рождение ребёнка
15.06.1987
Сын: Лапушинский Антон Валерьевич
Отец ребёнка: Лапушинский Валерий Леонидович
Рождение ребёнка
?.11.2004
Дочь: Смирнова Виктория
Отец ребёнка: не указан
Под опекой
Рождение ребёнка
14.12.2004
Дочь: Горушкина Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Под опекой
Смерть
25.09.2024