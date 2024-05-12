Градусов Владислав Викторович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Градусов Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1955
Дочь: Голубева (Градусова) Галина Владиславовна
Мать ребёнка: Градусова (Романова) Екатерина Ивановна
Салян, Сальянский уезд, Азербайджан
Рождение ребёнка
11.09.1957
Дочь: Демидко (Градусова) Ирина Владиславовна
Мать ребёнка: Градусова (Романова) Екатерина Ивановна
Волга, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно