Голубев Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1979
Рождение ребёнка
08.04.1980
Дочь: Малеева (Голубева) Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Голубева (Градусова) Галина Владиславовна
Ярославская область, Некоузский район, посёлок Волга
Развод
1983
Смерть
Неизвестно