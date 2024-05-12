Голубев Анатолий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Голубев Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1979

Жена: Голубева (Градусова) Галина Владиславовна

Волга, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.04.1980

Дочь: Малеева (Голубева) Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Голубева (Градусова) Галина Владиславовна

Ярославская область, Некоузский район, посёлок Волга
Развод
1983

Жена: Голубева (Градусова) Галина Владиславовна

Волга, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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