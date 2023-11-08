Кандыба (Горленко) Евфросиния Акимовна (Иоакимовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандыба (Горленко) Евфросиния Акимовна (Иоакимовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

До 1780

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Горленко Иоаким (Яким Аким) (Яким, Аким) Иванович

Мать: Горленко Мавра Давидовна

Рождение ребёнка
Между 1705 и 1729

Дочь: Мазараки Анна Федоровна

Отец ребёнка: Кандыба Федор Андреевич (Андроникович)

Рождение ребёнка
Между 1705 и 1729

Дочь: Лащинская Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Кандыба Федор Андреевич (Андроникович)

Бракосочетание
1717

Муж: Кандыба Федор Андреевич (Андроникович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кандыба Андрей Федорович

Отец ребёнка: Кандыба Федор Андреевич (Андроникович)

Работа или профессия
Неизвестно
неграмотная
Смерть
До 1780
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