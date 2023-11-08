Кандыба (Горленко) Евфросиния Акимовна (Иоакимовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиДо 1780
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Рождение ребёнка
Между 1705 и 1729
Дочь: Мазараки Анна Федоровна
Отец ребёнка: Кандыба Федор Андреевич (Андроникович)
Рождение ребёнка
Между 1705 и 1729
Дочь: Лащинская Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Кандыба Федор Андреевич (Андроникович)
Бракосочетание
1717
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кандыба Федор Андреевич (Андроникович)
Работа или профессия
Неизвестно
неграмотная
Смерть
До 1780