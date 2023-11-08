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Иван Хорват в начале 1751 года представил прошение послу в Вене графу М. П. Бестужеву-Рюмину. И. Хорват обещал, что он наберёт полк гусаров в 1 000 человек из сербов и других славянских народов и полк пандуров в 2 000 человек из греков; он просил только земель для поселения и возмещения расходов. Из Петербурга последовало согласие на этот проект; правительство Марии Терезии должно было уступить желанию сербов, и они получили право переселиться в Россию. 10 октября 1751 года И. Хорват прибыл в Киев с 218 спутниками и как глава всего этого движения получил чин генерал-майора. Он отправился в Петербург и там представил план набрать уже не два полка, а четыре, численностью до 10 000 человек. И. Хорват получил подарок в 3 000 рублей и вообще встретил очень хороший приём. Предложение было принято; на каждого поселенца Хорват должен был получить по 10 рублей на первоначальное его обзаведение; затем ему отведены были огромные пространства земли по правому берегу Днепра длиною более чем на 30 миль, между реками Синюхой, впадающей в Буг, и Тясминой, впадающей в Днепр; на каждую роту гусарского полка положено было отвести по 320 верст² земли, а на роту пандурского по 240. Эти поселения получили название Новой Сербии и поставлены были под непосредственное и единственное управление И. Хорвата, который не был подчинён никому, кроме Сената. Ближайшим образом принимал участие в этом деле генерал-майор Глебов, который сообща с И. Хорватом начиная с весны 1752 года, приступил к отмежеванию земель, предназначенных для поселенцев Хорвата.