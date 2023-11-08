Горленко Иоаким (Яким Аким) (Яким, Аким) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Генеральный хорунжий
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Кандыба (Горленко) Евфросиния Акимовна (Иоакимовна)
Мать ребёнка: Горленко Мавра Давидовна
Смерть
Неизвестно