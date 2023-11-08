Горленко Иоаким (Яким Аким) (Яким, Аким) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорленко Иоаким (Яким Аким) (Яким, Аким) Иванович

Горленко Иоаким (Яким Аким) (Яким, Аким) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Генеральный хорунжий
Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Кандыба (Горленко) Евфросиния Акимовна (Иоакимовна)

Мать ребёнка: Горленко Мавра Давидовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.