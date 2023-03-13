Шоракина (Швецова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Швецовъ Андрей
Мать: Швецова Фекла Ерофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шоракинъ Корнила
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Шоракина) Марья
Отец ребёнка: Шоракинъ Корнила
Рождение ребёнка
1791
Сын: Шоракинъ Прокофий
Отец ребёнка: Шоракинъ Корнила
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Шоракина) Фиона
Отец ребёнка: Шоракинъ Корнила
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шоракинъ Тимофей
Отец ребёнка: Шоракинъ Корнила