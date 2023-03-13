Шоракина (Швецова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шоракина (Швецова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Швецовъ Андрей

Мать: Швецова Фекла Ерофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шоракинъ Корнила

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Шоракина) Марья

Отец ребёнка: Шоракинъ Корнила

Рождение ребёнка
1791

Сын: Шоракинъ Прокофий

Отец ребёнка: Шоракинъ Корнила

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Шоракина) Фиона

Отец ребёнка: Шоракинъ Корнила

Рождение ребёнка
1794

Сын: Шоракинъ Тимофей

Отец ребёнка: Шоракинъ Корнила

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