Швецовъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Швецовъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Швецовъ Павелъ
Мать ребёнка: Швецова Фекла Ерофеева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Швецова Фекла Ерофеева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Шоракина Анна
Мать ребёнка: Швецова Фекла Ерофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швецова Фекла Ерофеева