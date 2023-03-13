Швецовъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецовъ Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Швецовъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Швецовъ Павелъ

Мать ребёнка: Швецова Фекла Ерофеева

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Швецова Фекла Ерофеева

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Шоракина Анна

Мать ребёнка: Швецова Фекла Ерофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швецова Фекла Ерофеева

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