Швецова Фекла Ерофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова Фекла Ерофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецовъ Андрей

Рождение ребёнка
1742

Сын: Швецовъ Павелъ

Отец ребёнка: Швецовъ Андрей

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Швецова) Дарья

Отец ребёнка: Швецовъ Андрей

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Шоракина (Швецова) Анна

Отец ребёнка: Швецовъ Андрей

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