Швецова Фекла Ерофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швецовъ Андрей
Рождение ребёнка
1742
Сын: Швецовъ Павелъ
Отец ребёнка: Швецовъ Андрей
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Швецова) Дарья
Отец ребёнка: Швецовъ Андрей
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Шоракина (Швецова) Анна
Отец ребёнка: Швецовъ Андрей