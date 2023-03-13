Шоракинъ Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шоракинъ Прокофий

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Место рождения

Рамодановка

Дата рождения

1791

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Шоракинъ Корнила

Мать: Шоракина Анна

Рамодановка
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