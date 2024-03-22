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Тишина Акулина Максимовна

Место рождения

Ломакино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

22.05.1910

Дата смерти

21.02.1981

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Дети

С 1928 по 1929 г.р.
1931 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1910

Отец: Карпунюшкин Максим Михайлович

Мать: Карпунюшкина Анисия

Ломакино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
С 1928 по 1929

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Тишин Михаил Иванович

Анемнясево, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.11.1931

Дочь: Шмарова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Тишин Михаил Иванович

Анемнясево, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.04.1936

Сын: Тишин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Тишин Михаил Иванович

Анемнясево, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тишин Михаил Иванович

Анемнясево, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тишин Михаил Иванович

Анемнясево, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
21.02.1981
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