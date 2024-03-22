Тишина Акулина Максимовна
Место рождения
Дата рождения22.05.1910
Дата смерти21.02.1981
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1910
Отец: Карпунюшкин Максим Михайлович
Мать: Карпунюшкина Анисия
Рождение ребёнка
С 1928 по 1929
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Тишин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1931
Дочь: Шмарова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Тишин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1936
Сын: Тишин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Тишин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тишин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
30.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тишин Михаил Иванович
Смерть
21.02.1981