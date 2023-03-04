Карпунюшкина Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпунюшкина Анисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1910

Дочь: Тишина Акулина Максимовна

Отец ребёнка: Карпунюшкин Максим

Ломакино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Карпунюшкин Пётр Максимович

Отец ребёнка: Карпунюшкин Максим

Ломакино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпунюшкин Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпунюшкин Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпунюшкин Максим

Смерть
Неизвестно
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