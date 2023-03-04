Карпунюшкина Анисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1910
Дочь: Тишина Акулина Максимовна
Отец ребёнка: Карпунюшкин Максим
Рождение ребёнка
1917
Сын: Карпунюшкин Пётр Максимович
Отец ребёнка: Карпунюшкин Максим
Смерть
Неизвестно