Сосновская (Афанасьева) Марфа Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновская (Афанасьева) Марфа Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Афанасьев Гаврил Евдокимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосновский Леонтий Данилович

Рождение ребёнка
02.02.1914

Сын: Сосновский Федор Леонтьевич

Отец ребёнка: Сосновский Леонтий Данилович

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.11.1917

Дочь: Сосновская Епистилия Леонтьевна

Отец ребёнка: Сосновский Леонтий Данилович

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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