Сосновская (Афанасьева) Марфа Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Афанасьев Гаврил Евдокимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1914
Сын: Сосновский Федор Леонтьевич
Отец ребёнка: Сосновский Леонтий Данилович
Рождение ребёнка
01.11.1917
Дочь: Сосновская Епистилия Леонтьевна
Отец ребёнка: Сосновский Леонтий Данилович
Смерть
Неизвестно