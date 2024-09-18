Афанасьев Гаврил Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти03.01.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1886
Дочь: Осипова (Афанасьева) Матрена Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Сосновская (Афанасьева) Марфа Гаврилова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.01.1897
Баган, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область