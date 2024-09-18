Афанасьев Гаврил Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Гаврил Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

03.01.1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1869 и 1886

Дочь: Осипова (Афанасьева) Матрена Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Сосновская (Афанасьева) Марфа Гаврилова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.01.1897
Баган, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

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