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Сосновский Леонтий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосновская (Афанасьева) Марфа Гаврилова

Рождение ребёнка
02.02.1914

Сын: Сосновский Федор Леонтьевич

Мать ребёнка: Сосновская (Афанасьева) Марфа Гаврилова

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.11.1917

Дочь: Сосновская Епистилия Леонтьевна

Мать ребёнка: Сосновская (Афанасьева) Марфа Гаврилова

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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