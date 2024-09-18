Сосновский Леонтий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1914
Сын: Сосновский Федор Леонтьевич
Мать ребёнка: Сосновская (Афанасьева) Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
01.11.1917
Дочь: Сосновская Епистилия Леонтьевна
Мать ребёнка: Сосновская (Афанасьева) Марфа Гаврилова
Смерть
Неизвестно