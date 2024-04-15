Усольцева Акулина Или Арина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева Акулина Или Арина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Усольцев Егор Семенович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Усольцев Егор Семенович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Наталия Егоровна

Отец ребёнка: Усольцев Егор Семенович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Усольцев Иван Егорович

Отец ребёнка: Усольцев Егор Семенович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Усольцев Савин Егорович

Отец ребёнка: Усольцев Егор Семенович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Усольцев Захар Егорович

Отец ребёнка: Усольцев Егор Семенович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Усольцев Егор Семенович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Усольцев Григорий Егорович

Отец ребёнка: Усольцев Егор Семенович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 10.10.1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Куликовой сей же волости в деревню Яркуль
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Катерина Егоровна

Отец ребёнка: Усольцев Егор Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Егор Семенович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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