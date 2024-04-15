Усольцева Акулина Или Арина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Усольцев Егор Семенович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Усольцев Егор Семенович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Наталия Егоровна
Отец ребёнка: Усольцев Егор Семенович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Усольцев Егор Семенович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Усольцев Егор Семенович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Усольцев Егор Семенович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Усольцев Егор Семенович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Усольцев Григорий Егорович
Отец ребёнка: Усольцев Егор Семенович
Место жительства
С 10.10.1852
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Куликовой сей же волости в деревню Яркуль
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Катерина Егоровна
Отец ребёнка: Усольцев Егор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно