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Усольцев Егор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: Косилова ? Арина Григорьевна

Место жительства
С 1812 по 10.10.1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Поселился в Куликовке без позволения Тобольской казенной палаты. По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Куликовой сей же волости в деревню Яркуль
Рождение ребёнка
1837

Сын: Усольцев Иван Егорович

Мать ребёнка: Усольцева Акулина или Арина Васильевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Усольцев Савин Егорович

Мать ребёнка: Усольцева Акулина или Арина Васильевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Усольцев Захар Егорович

Мать ребёнка: Усольцева Акулина или Арина Васильевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Усольцева Акулина или Арина Васильевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Усольцев Григорий Егорович

Мать ребёнка: Усольцева Акулина или Арина Васильевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 10.10.1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Куликовой сей же волости в деревню Яркуль
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Катерина Егоровна

Мать ребёнка: Усольцева Акулина или Арина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцева Акулина или Арина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно