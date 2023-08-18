Усольцев Егор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Место жительства
С 1812 по 10.10.1852
Поселился в Куликовке без позволения Тобольской казенной палаты. По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Куликовой сей же волости в деревню Яркуль
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Усольцева Акулина или Арина Васильевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Усольцева Акулина или Арина Васильевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Усольцева Акулина или Арина Васильевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Усольцева Акулина или Арина Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Усольцев Григорий Егорович
Мать ребёнка: Усольцева Акулина или Арина Васильевна
Место жительства
С 10.10.1852
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Куликовой сей же волости в деревню Яркуль
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Катерина Егоровна
Мать ребёнка: Усольцева Акулина или Арина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно