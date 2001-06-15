Сиротина (Тамаровская) Федосия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротина (Тамаровская) Федосия Матвеевна

Место рождения

село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)

Дата рождения

03.06.1927

Дата смерти

15.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1927

Отец: Тамаровский Матвей

Мать: Тамаровская Наталья Игнатьевна

село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Рождение ребёнка
25.06.1950

Дочь: Кутковская Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Сиротин Василий Павлович

село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Рождение ребёнка
09.09.1954

Дочь: Шевченко Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Сиротин Василий Павлович

село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Рождение ребёнка
16.03.1956

Дочь: Амиржанова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Сиротин Василий Павлович

село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Рождение ребёнка
28.03.1959

Сын: Сиротин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сиротин Василий Павлович

село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиротин Василий Павлович

Смерть
15.06.2001
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
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