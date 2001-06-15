Сиротина (Тамаровская) Федосия Матвеевна
Место рождениясело Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Дата рождения03.06.1927
Дата смерти15.06.2001
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1927
Отец: Тамаровский Матвей
село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Рождение ребёнка
25.06.1950
Дочь: Кутковская Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Сиротин Василий Павлович
село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Рождение ребёнка
09.09.1954
Дочь: Шевченко Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Сиротин Василий Павлович
село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Рождение ребёнка
16.03.1956
Дочь: Амиржанова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Сиротин Василий Павлович
село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Рождение ребёнка
28.03.1959
Отец ребёнка: Сиротин Василий Павлович
село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.2001
Семей, городская администрация Семей, Абайская область