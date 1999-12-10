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Сиротин Василий Павлович

Место рождения

село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)

Дата рождения

25.03.1925

Дата смерти

10.12.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1925

Отец: Сиротин Павел Фомич

Мать: Сиротина Ульяна

село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Рождение ребёнка
25.06.1950

Дочь: Кутковская Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Сиротина Федосия Матвеевна

село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Рождение ребёнка
09.09.1954

Дочь: Шевченко Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Сиротина Федосия Матвеевна

село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Рождение ребёнка
16.03.1956

Дочь: Амиржанова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Сиротина Федосия Матвеевна

село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Рождение ребёнка
28.03.1959

Сын: Сиротин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Сиротина Федосия Матвеевна

село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиротина Федосия Матвеевна

Смерть
10.12.1999
село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
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