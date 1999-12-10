Сиротин Василий Павлович
Место рождениясело Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Дата рождения25.03.1925
Дата смерти10.12.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1925
Отец: Сиротин Павел Фомич
Мать: Сиротина Ульяна
село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Рождение ребёнка
25.06.1950
Дочь: Кутковская Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Сиротина Федосия Матвеевна
село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Рождение ребёнка
09.09.1954
Дочь: Шевченко Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Сиротина Федосия Матвеевна
село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Рождение ребёнка
16.03.1956
Дочь: Амиржанова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Сиротина Федосия Матвеевна
село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Рождение ребёнка
28.03.1959
Мать ребёнка: Сиротина Федосия Матвеевна
село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1999
село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)