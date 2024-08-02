Башкирёва Фёкла Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирёва Фёкла Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башкирёв Семён Гаврилович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Башкирёва Марфа Семёновна

Отец ребёнка: Башкирёв Семён Гаврилович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Башкирёв Тимофей Семёнович

Отец ребёнка: Башкирёв Семён Гаврилович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Башкирёв Гавриил Семёнович

Отец ребёнка: Башкирёв Семён Гаврилович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Башкирёва Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Башкирёв Семён Гаврилович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Башкирёва Любовь Семёновна

Отец ребёнка: Башкирёв Семён Гаврилович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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