Башкирёва Фёкла Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Башкирёва Марфа Семёновна
Отец ребёнка: Башкирёв Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Башкирёв Тимофей Семёнович
Отец ребёнка: Башкирёв Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Башкирёв Гавриил Семёнович
Отец ребёнка: Башкирёв Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Башкирёва Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Башкирёв Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Башкирёва Любовь Семёновна
Отец ребёнка: Башкирёв Семён Гаврилович
Смерть
Неизвестно