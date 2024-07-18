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Башкирёв Семён Гаврилович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Башкирёв Гавриил

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башкирёва Фёкла Филипповна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Башкирёва Марфа Семёновна

Мать ребёнка: Башкирёва Фёкла Филипповна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Башкирёв Тимофей Семёнович

Мать ребёнка: Башкирёва Фёкла Филипповна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Башкирёв Гавриил Семёнович

Мать ребёнка: Башкирёва Фёкла Филипповна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Башкирёва Дарья Семёновна

Мать ребёнка: Башкирёва Фёкла Филипповна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Башкирёва Любовь Семёновна

Мать ребёнка: Башкирёва Фёкла Филипповна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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