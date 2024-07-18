Башкирёв Семён Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Башкирёв Гавриил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Башкирёва Марфа Семёновна
Мать ребёнка: Башкирёва Фёкла Филипповна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Башкирёв Тимофей Семёнович
Мать ребёнка: Башкирёва Фёкла Филипповна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Башкирёв Гавриил Семёнович
Мать ребёнка: Башкирёва Фёкла Филипповна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Башкирёва Дарья Семёновна
Мать ребёнка: Башкирёва Фёкла Филипповна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Башкирёва Любовь Семёновна
Мать ребёнка: Башкирёва Фёкла Филипповна
Смерть
Неизвестно