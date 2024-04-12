Виноградов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Николай Александрович

Место рождения

Воскресенье, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

06.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенье, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
13.09.1920

Дочь: Розанова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Виноградова Ольга Ивановна

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Ольга Ивановна

Смерть
06.03.1971
Москва, город федерального значения Москва
Острая сердечная недостаточность
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