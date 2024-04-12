Виноградов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти06.03.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
13.09.1920
Дочь: Розанова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Виноградова Ольга Ивановна
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1971
Москва, город федерального значения Москва
Острая сердечная недостаточность