Виноградова (Завьялова) Ольга Ивановна
Место рожденияг. Владимир
Дата рождения18.02.1899
Дата смерти05.09.1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1899
Отец: Завьялов Иван
г. Владимир
Рождение ребёнка
13.09.1920
Дочь: Розанова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Виноградов Николай Александрович
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.1994
Москва, город федерального значения Москва
Умерла в 96 лет в квартире на Красногвардейской Похоронена с урной мужа в Можайске (в могилу брата)