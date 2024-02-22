Виноградова (Завьялова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградова (Завьялова) Ольга Ивановна

Виноградова (Завьялова) Ольга Ивановна

Место рождения

г. Владимир

Дата рождения

18.02.1899

Дата смерти

05.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1899

Отец: Завьялов Иван

Мать: Завьялова Матрена Васильевна

г. Владимир
Рождение ребёнка
13.09.1920

Дочь: Розанова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Виноградов Николай Александрович

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Николай Александрович

Смерть
05.09.1994
Москва, город федерального значения Москва
Умерла в 96 лет в квартире на Красногвардейской Похоронена с урной мужа в Можайске (в могилу брата)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close