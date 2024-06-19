Негеревич Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Негеревич Сергей Сильвестрович
Отец ребёнка: Негеревич Сильвестр Герасимович (Германович)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1882 ст.
Сын: Негеревич Владимир Сильвестрович
Отец ребёнка: Негеревич Сильвестр Герасимович (Германович)
Рождение ребёнка
01.05.1883 ст.
Рождение ребёнка
19.02.1888 ст.
Сын: Негеревич Евгений Сильвестрович
Отец ребёнка: Негеревич Сильвестр Герасимович (Германович)
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Негеревич Надежда Сильвестровна
Отец ребёнка: Негеревич Сильвестр Герасимович (Германович)
Смерть
Неизвестно