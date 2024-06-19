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Негеревич Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Негеревич Сергей Сильвестрович

Отец ребёнка: Негеревич Сильвестр Герасимович (Германович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Негеревич Сильвестр Герасимович (Германович)

Рождение ребёнка
26.01.1882 ст.

Сын: Негеревич Владимир Сильвестрович

Отец ребёнка: Негеревич Сильвестр Герасимович (Германович)

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
01.05.1883 ст.

Сын: Негеревич Александр Сильвестрович

Отец ребёнка: Негеревич Сильвестр Герасимович (Германович)

Рождение ребёнка
19.02.1888 ст.

Сын: Негеревич Евгений Сильвестрович

Отец ребёнка: Негеревич Сильвестр Герасимович (Германович)

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Негеревич Надежда Сильвестровна

Отец ребёнка: Негеревич Сильвестр Герасимович (Германович)

Смерть
Неизвестно

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