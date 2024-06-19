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Негеревич Евгений Сильвестрович

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

19.02.1888 ст.

Дата смерти

12.09.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1888 ст.

Отец: Негеревич Сильвестр Герасимович (Германович)

Мать: Негеревич Мария Павловна

Киев, Украинская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
Юрист
Бракосочетание
Около 09.11.1908 ст.

Жена: Негеревич (Фамина) Людмила Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Иоанна Милостивого
Рождение ребёнка
12.05.1911 ст.

Дочь: Негеревич Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Негеревич (Фамина) Людмила Николаевна

Днепр, Дніпропетровська область
Ранение
До 12.09.1915 ст.
«Русское слово», N218 КИЕВ, 12, IX. Прибыл больной и/или раненый: Шт.-кап. НЕГЕРЕВИЧ Владимир Сильвестрович
Упоминание
24.09.1915 ст.
Киев, Украинская ССР
«Русское слово», N218 КИЕВ, 12, IX. Прибыл больной и/или раненый: Шт.-кап. НЕГЕРЕВИЧ Владимир Сильвестрович
Эмиграция
После 1920
Российские эмигранты в Маньчжурии, г. Харбин
Рождение ребёнка
1921

Сын: Негеревич Олег Евгеньевич

Мать ребёнка: Негеревич (Фамина) Людмила Николаевна

Родился в эмиграции в Маньчжурии, г. Харбин.
Рождение ребёнка
1921

Сын: Негеревич Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Негеревич (Фамина) Людмила Николаевна

Родился в эмиграции в Маньчжурии, г. Харбин.
Смерть
12.09.1974
Умер в Австралии

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