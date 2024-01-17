Негеревич Владимир Сильвестрович
Место рождения
Дата рождения26.01.1882 ст.
Дата смерти23.02.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1882 ст.
Образование
С 1901 по 1904
Обучение в Киевском политехническом институте.
Образование
С 1904 по 1906
Москва, город федерального значения Москва
Обучение в Алексеевском военном училище, окончил в звании портупей-юнкера.
Упоминание
С 22.04.1905 ст.
Военный чин: подпоручик
Работа или профессия
С 24.03.1906 по 18.03.1910 ст.
Выпущен во 2-й Заамурский железнодорожный батальон Заамурской железнодорожной бригады Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи. Назначен младшим офицером 1-й роты.
Упоминание
С 22.04.1909 ст.
Военный чин: поручик
Работа или профессия
С 19.03.1910 по 03.09.1913 ст.
Переведен в 4-й Заамурский железнодорожный батальон.
Упоминание
С 22.04.1913 ст.
Военный чин: штабс-капитан
Работа или профессия
С 04.09.1913 по 02.10.1914 ст.
Переведен младшим офицером 1-й роты во 2-й пограничный Заамурский железнодорожный полк Заамурского округа ОКПС, состоял на службе Китайской Восточной Железной Дороги в должности начальника станции Уцз... Показать все
Работа или профессия
С 03.10.1914 ст.
Перевод во 2-й пограничный Заамурский ЖД батальон.
Военная служба
С 1915
Вместе с частями округа убыл на театр военных действий ПМВ.
Военная награда
22.02.1916
Орден Святого Станислава III-й степени
Военная служба
С 22.05.1916 по 1917
Переведен в 6-й Заамурский железнодорожный батальон, где прослужил до 1917 года.
Военная служба
До 13.11.1920
Участник Гражданской войны. Во ВСЮР и Русской Армии на этапе № 4 Донского корпуса до эвакуации Крыма в 1920 году.
Эвакуация
С 14.11.1920 по 29.12.1920
Эвакуирован на эсминце "Цериго", из Севастополя в Стамбул и затем в Бизерту.
Смерть
23.02.1944
Умер в Белграде, похоронен там же на Новом кладбище.