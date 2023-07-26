Катасонова (Кожушкина) Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти22.06.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тростянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.01.1915
Сын: Катасонов Василий Степанович
Отец ребёнка: Катасонов Степан Григорьевич
Смерть
22.06.1933
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область