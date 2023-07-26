Катасонова (Кожушкина) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катасонова (Кожушкина) Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

22.06.1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катасонов Степан Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Тростянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.01.1915

Сын: Катасонов Василий Степанович

Отец ребёнка: Катасонов Степан Григорьевич

Смерть
22.06.1933
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

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