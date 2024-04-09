село Тростянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Тростянка

Балашовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
782Тростянка (Никольское), с. каз. и вл.при рч. Тростянке.53038716621763Церковь православная 1. Училище. Мельница.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Балашовский уезд
С. Тростянки61З. Ф. Шарин19178

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Тростянская волость
371. Тростянка (Никольское), село бывшее владельческое и государственное, при речке Тростянке, дворов 535, жителей 3931, волостное правление (уездный город в 9 верстах), Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Тростянская волость
село Тростянка10631790721028317731956372сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Балашовский район
44782Тростянкасело51°30'с.ш.43°04'в.д.M-38-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Балашовский муниципальный район, Тростянское сельское поселение
63608482101с Тростянкасело

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