Бецман (Косаренко) Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1885
Дочь: Анастасия Теретьевна
Отец ребёнка: Бецман Терентий Никитьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1887
Дочь: Варвара Теретьевна
Отец ребёнка: Бецман Терентий Никитьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.01.1891
Дочь: Ксения Теретьевна
Отец ребёнка: Бецман Терентий Никитьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1893
Сын: Бецман Андрей Терентьевич
Отец ребёнка: Бецман Терентий Никитьевич
Крапивное, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно