Бецман (Косаренко) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бецман (Косаренко) Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1884

Муж: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.12.1885

Дочь: Анастасия Теретьевна

Отец ребёнка: Бецман Терентий Никитьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1887

Дочь: Варвара Теретьевна

Отец ребёнка: Бецман Терентий Никитьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.01.1891

Дочь: Ксения Теретьевна

Отец ребёнка: Бецман Терентий Никитьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1893

Сын: Бецман Андрей Терентьевич

Отец ребёнка: Бецман Терентий Никитьевич

Крапивное, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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