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Бецман Терентий Никитьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

08.02.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1885

Дочь: Анастасия Теретьевна

Мать ребёнка: Бецман Пелагея Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1887

Дочь: Варвара Теретьевна

Мать ребёнка: Бецман Пелагея Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.01.1891

Дочь: Ксения Теретьевна

Мать ребёнка: Бецман Пелагея Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1893

Сын: Бецман Андрей Терентьевич

Мать ребёнка: Бецман Пелагея Петровна

Крапивное, Чернігівська область
Смерть
08.02.1895
Черниговская губерния, Российская империя
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