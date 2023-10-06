Бецман Терентий Никитьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти08.02.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1885
Дочь: Анастасия Теретьевна
Мать ребёнка: Бецман Пелагея Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1887
Дочь: Варвара Теретьевна
Мать ребёнка: Бецман Пелагея Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.01.1891
Дочь: Ксения Теретьевна
Мать ребёнка: Бецман Пелагея Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1893
Сын: Бецман Андрей Терентьевич
Мать ребёнка: Бецман Пелагея Петровна
Крапивное, Чернігівська область
Смерть
08.02.1895
Черниговская губерния, Российская империя