(Меденцева) Мелания
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.10.1908
Муж: Наумов Захар
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Наумов Захар
Рождение ребёнка
1914
Сын: Наумов Егор
Отец ребёнка: Наумов Захар
Рождение ребёнка
28.04.1917
Сын: Наумов Николай
Отец ребёнка: Наумов Захар
Рождение ребёнка
1920
Сын: Наумов Василий
Отец ребёнка: Наумов Захар
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Наумов Захар
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
?.08.1930
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно