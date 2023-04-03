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(Меденцева) Мелания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

1910 г.р.
1914 г.р.
1917 г.р.
1920 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1908

Муж: Наумов Захар

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Наумов Захар

Рождение ребёнка
1914

Сын: Наумов Егор

Отец ребёнка: Наумов Захар

Рождение ребёнка
28.04.1917

Сын: Наумов Николай

Отец ребёнка: Наумов Захар

Рождение ребёнка
1920

Сын: Наумов Василий

Отец ребёнка: Наумов Захар

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Наумов Захар

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Захар

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Захар

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Захар

Рождение ребёнка
?.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Захар

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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