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Наумов Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

После 1930

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1859 г.р.

Жена

1890 г.р.

Дети

1910 г.р.
1914 г.р.
1917 г.р.
1920 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Наумов Тихон

Мать: (Руденкова) Матрена

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
24.10.1908

Жена: (Меденцева) Мелания

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Наумова) Анна

Мать ребёнка: (Меденцева) Мелания

Рождение ребёнка
1914

Сын: Наумов Егор

Мать ребёнка: (Меденцева) Мелания

Рождение ребёнка
28.04.1917

Сын: Наумов Николай

Мать ребёнка: (Меденцева) Мелания

Рождение ребёнка
1920

Сын: Наумов Василий

Мать ребёнка: (Меденцева) Мелания

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Наумова) Мария

Мать ребёнка: (Меденцева) Мелания

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Меденцева) Мелания

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Меденцева) Мелания

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Меденцева) Мелания

Рождение ребёнка
?.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Меденцева) Мелания

Смерть
После 1930

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