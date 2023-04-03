Наумов Захар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиПосле 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Наумов Тихон
Мать: (Руденкова) Матрена
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.10.1908
Жена: (Меденцева) Мелания
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Наумова) Анна
Мать ребёнка: (Меденцева) Мелания
Рождение ребёнка
1914
Сын: Наумов Егор
Мать ребёнка: (Меденцева) Мелания
Рождение ребёнка
28.04.1917
Сын: Наумов Николай
Мать ребёнка: (Меденцева) Мелания
Рождение ребёнка
1920
Сын: Наумов Василий
Мать ребёнка: (Меденцева) Мелания
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Наумова) Мария
Мать ребёнка: (Меденцева) Мелания
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
?.08.1930
Смерть
После 1930