Golod Ida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Golod Ida

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1873 г.р.
1898 г.р.
1900 г.р.
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МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Golod Haim

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Golod Haim

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Golod Nohim

Отец ребёнка: Golod Haim

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Golod Haim

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Frenkel (Golod) Haya

Отец ребёнка: Golod Haim

Озаричи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Golod Abram

Отец ребёнка: Golod Haim

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Golod (Golod) Sara

Отец ребёнка: Golod Haim

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