Golod Ida
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Golod Nohim
Отец ребёнка: Golod Haim
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Frenkel (Golod) Haya
Отец ребёнка: Golod Haim
Озаричи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1898
Сын: Golod Abram
Отец ребёнка: Golod Haim
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Golod (Golod) Sara
Отец ребёнка: Golod Haim