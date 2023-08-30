Golod Haim
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Golod Nohim
Мать ребёнка: Golod Ida
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Frenkel (Golod) Haya
Мать ребёнка: Golod Ida
Озаричи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1898
Сын: Golod Abram
Мать ребёнка: Golod Ida
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Golod (Golod) Sara
Мать ребёнка: Golod Ida