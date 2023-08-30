Golod Haim — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Golod Haim

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1873 г.р.
1898 г.р.
1900 г.р.
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Добавил:

МN
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Golod Ida

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Golod Ida

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Golod Nohim

Мать ребёнка: Golod Ida

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Golod Ida

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Frenkel (Golod) Haya

Мать ребёнка: Golod Ida

Озаричи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Golod Abram

Мать ребёнка: Golod Ida

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Golod (Golod) Sara

Мать ребёнка: Golod Ida

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