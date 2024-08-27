Nürnberger (Koch) Katharina
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Nürnberger Gerhard
Рождение ребёнка
1795
Сын: Nürnberger Wilhelm
Отец ребёнка: Nürnberger Gerhard
Смерть
1800
Рождение ребёнка
1806
Сын: Nürnberger Gottfried
Отец ребёнка: Nürnberger Gerhard
Рождение ребёнка
1806
Сын: Nürnberger Nickolaus
Отец ребёнка: Nürnberger Gerhard