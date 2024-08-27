Nürnberger (Koch) Katharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиNürnberger (Koch) Katharina

Nürnberger (Koch) Katharina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Nürnberger Gerhard

Рождение ребёнка
1795

Сын: Nürnberger Wilhelm

Отец ребёнка: Nürnberger Gerhard

Смерть
1800
Рождение ребёнка
1806

Сын: Nürnberger Gottfried

Отец ребёнка: Nürnberger Gerhard

Рождение ребёнка
1806

Сын: Nürnberger Nickolaus

Отец ребёнка: Nürnberger Gerhard

Мы используем куки для улучшения работы сайта.