Nürnberger Gottfried
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Nürnberger Gerhard
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Nürnberger Margaretha
Рождение ребёнка
1836
Сын: Nürnberger Nicolaus
Мать ребёнка: Nürnberger Margaretha
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Nürnberger Katharina Dorothea
Мать ребёнка: Nürnberger Margaretha
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Nürnberger Katharina Dorothea
Мать ребёнка: Nürnberger Margaretha
Смерть
1845