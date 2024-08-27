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Nürnberger Gottfried

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Nürnberger Gerhard

Мать: Nürnberger (Koch) Katharina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Nürnberger Margaretha

Рождение ребёнка
1836

Сын: Nürnberger Nicolaus

Мать ребёнка: Nürnberger Margaretha

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Nürnberger Katharina Dorothea

Мать ребёнка: Nürnberger Margaretha

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Nürnberger Katharina Dorothea

Мать ребёнка: Nürnberger Margaretha

Смерть
1845

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