Nürnberger Gerhard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиNürnberger Gerhard

Nürnberger Gerhard

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

1730 г.р.

Жена

1770 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Nürnberger Valentin

Мать: Nürnberger (Hartmann) Anna Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Nürnberger (Koch) Katharina

Рождение ребёнка
1795

Сын: Nürnberger Wilhelm

Мать ребёнка: Nürnberger (Koch) Katharina

Рождение ребёнка
1806

Сын: Nürnberger Gottfried

Мать ребёнка: Nürnberger (Koch) Katharina

Рождение ребёнка
1806

Сын: Nürnberger Nickolaus

Мать ребёнка: Nürnberger (Koch) Katharina

Смерть
1820

Мы используем куки для улучшения работы сайта.