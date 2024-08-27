Nürnberger Gerhard
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Сын: Nürnberger Wilhelm
Мать ребёнка: Nürnberger (Koch) Katharina
Рождение ребёнка
1806
Сын: Nürnberger Gottfried
Мать ребёнка: Nürnberger (Koch) Katharina
Рождение ребёнка
1806
Сын: Nürnberger Nickolaus
Мать ребёнка: Nürnberger (Koch) Katharina
Смерть
1820