Самсонович (Юркевич) Розалия
Место рождения
Дата рождения16.06.1863
Дата смерти04.03.1929
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1863
Отец: Юркевич Михаил
Мать: Юркевич Агнешка
Бракосочетание
30.08.1885
Муж: Самсонович Игнатий
Рождение ребёнка
25.05.1890
Сын: Самсонович Николай
Отец ребёнка: Самсонович Игнатий
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Самсонович Михаил
Отец ребёнка: Самсонович Игнатий
Рождение ребёнка
17.02.1897
Сын: Самсонович Иосиф
Отец ребёнка: Самсонович Игнатий
Рождение ребёнка
07.10.1898
Сын: Самсонович Рудольф
Отец ребёнка: Самсонович Игнатий
Рождение ребёнка
23.07.1900
Сын: Самсонович Ян
Отец ребёнка: Самсонович Игнатий
Рождение ребёнка
17.09.1906
Дочь: Шук Джозефа
Отец ребёнка: Самсонович Игнатий
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.03.1929
Коломыя, Галиция Польша
Похороны
Неизвестно
Коломыя, Галиция Польша