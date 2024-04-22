Самсонович (Юркевич) Розалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонович (Юркевич) Розалия

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

16.06.1863

Дата смерти

04.03.1929

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1863

Отец: Юркевич Михаил

Мать: Юркевич Агнешка

Коломыя, Івано-Франківська область
Бракосочетание
30.08.1885

Муж: Самсонович Игнатий

Рождение ребёнка
25.05.1890

Сын: Самсонович Николай

Отец ребёнка: Самсонович Игнатий

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Самсонович Михаил

Отец ребёнка: Самсонович Игнатий

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
17.02.1897

Сын: Самсонович Иосиф

Отец ребёнка: Самсонович Игнатий

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
07.10.1898

Сын: Самсонович Рудольф

Отец ребёнка: Самсонович Игнатий

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
23.07.1900

Сын: Самсонович Ян

Отец ребёнка: Самсонович Игнатий

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
17.09.1906

Дочь: Шук Джозефа

Отец ребёнка: Самсонович Игнатий

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.03.1929
Коломыя, Галиция Польша
Похороны
Неизвестно
Коломыя, Галиция Польша
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