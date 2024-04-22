Самсонович Ян
Место рождения
Дата рождения23.07.1900
Дата смерти20.03.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1900
Отец: Самсонович Игнатий
Мать: Самсонович Розалия
Рождение ребёнка
До 1916
Сын: Самсонович Сын
Мать ребёнка: Самсонович Бронислава
Бракосочетание
23.11.1920
Жена: Самсонович Бронислава
Рождение ребёнка
19.05.1922
Сын: Самсонович Болеслав Игнатий
Мать ребёнка: Самсонович Бронислава
Коломыя, Галиция Польша
Рождение ребёнка
02.05.1928
Сын: Самсонович Георгий
Мать ребёнка: Самсонович Бронислава
Хожув, Галиция Польша
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.03.1980
Хожув, Силезия Польша
Похороны
1980
Хожув, Силезия Польша