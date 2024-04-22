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Самсонович Ян

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Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

23.07.1900

Дата смерти

20.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1900

Отец: Самсонович Игнатий

Мать: Самсонович Розалия

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
До 1916

Сын: Самсонович Сын

Мать ребёнка: Самсонович Бронислава

Бракосочетание
23.11.1920

Жена: Самсонович Бронислава

Рождение ребёнка
19.05.1922

Сын: Самсонович Болеслав Игнатий

Мать ребёнка: Самсонович Бронислава

Коломыя, Галиция Польша
Рождение ребёнка
02.05.1928

Сын: Самсонович Георгий

Мать ребёнка: Самсонович Бронислава

Хожув, Галиция Польша
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.03.1980
Хожув, Силезия Польша
Похороны
1980
Хожув, Силезия Польша
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