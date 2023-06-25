Кузьмина Лена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Лена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Валентина Геннадьевна

Отец ребёнка: Кузьмин Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Николай Геннадьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Василий Геннадьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Вероника Геннадьевна

Отец ребёнка: Кузьмин Геннадий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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