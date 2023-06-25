Кузьмина Лена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Валентина Геннадьевна
Отец ребёнка: Кузьмин Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Николай Геннадьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Василий Геннадьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Вероника Геннадьевна
Отец ребёнка: Кузьмин Геннадий Николаевич
Смерть
Неизвестно