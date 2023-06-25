Кузьмин Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Валентина Геннадьевна
Мать ребёнка: Кузьмина Лена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Николай Геннадьевич
Мать ребёнка: Кузьмина Лена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Кузьмина Лена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Василий Геннадьевич
Мать ребёнка: Кузьмина Лена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Вероника Геннадьевна
Мать ребёнка: Кузьмина Лена Петровна