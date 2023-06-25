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Кузьмин Владимир Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Геннадий Николаевич

Мать: Кузьмина Лена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Иван Владимирович

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Алиса Владимировна

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Василиса Владимировна

Мать ребёнка: не указана