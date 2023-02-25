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Гужов Николай Павлович

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.11.1918

Дата смерти

29.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1918

Отец: Гужов Павел Матвеевич

Мать: Гужова (Катанова) Степанида Игнатьевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
1938

Жена: Гужова (Лутошина) Екатерина Ивановна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1939

Сын: Гужов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Гужова (Лутошина) Екатерина Ивановна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гужова (Лутошина) Екатерина Ивановна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
29.03.1988

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