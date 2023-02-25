Гужов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения19.11.1918
Дата смерти29.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1918
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
05.02.1939
Сын: Гужов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Гужова (Лутошина) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гужова (Лутошина) Екатерина Ивановна
Смерть
29.03.1988