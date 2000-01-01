(Катанова) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Катанова) Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Провалова Мария

Отец ребёнка: Гужов Павел

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гужов Николай

Отец ребёнка: Гужов Павел

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гужов Алексей

Отец ребёнка: Гужов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климочкина Анисья

Отец ребёнка: Гужов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гужов Иван

Отец ребёнка: Гужов Павел

Смерть
Неизвестно
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