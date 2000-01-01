(Катанова) Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Провалова Мария
Отец ребёнка: Гужов Павел
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гужов Николай
Отец ребёнка: Гужов Павел
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гужов Алексей
Отец ребёнка: Гужов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климочкина Анисья
Отец ребёнка: Гужов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гужов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гужов Иван
Отец ребёнка: Гужов Павел
Смерть
Неизвестно