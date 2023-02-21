(Лутошина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лутошина) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1938

Муж: Гужов Николай

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужов Николай

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужов Николай

Смерть
Неизвестно
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